Divieto di vendita, Cadigroup Farmaceutici ritira lotto cosmetico Veriplus Derm Crema

Federfarma, facendo seguito alle precedenti circolari sul divieto di vendita dei cosmetici contenenti Butylphenylmethyl propional /Lilial, informa che la ditta Cadigroup Farmaceutici con propria nota del 30 marzo 2022 ha comunicato il ritiro immediato dal commercio del Lotto 20127 scad. 7/2023, del prodotto Veriplus Derm Crema. Nel dettaglio la butylphenyl methylpropional, più conosciuta con il nome Lilial, è una delle 26 sostanze allergizzanti che dal 1° marzo non si possono più utilizzare nei cosmetici.

L’Ue l’ha, infatti, inserita, insieme allo zinco piritione nella lista delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosiddette Cmr). A prevedere lo stop è il regolamento 2021/1902 della Commissione europea che ha modificato il testo di riferimento in materia approvato dal Parlamento Ue (regolamento CE n. 1223/2009).

Come si legge nei documenti Ue, entrambe le sostanze sono state catalogate come «cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione», di categoria 1B, cioè “presumibilmente tossico per la riproduzione nell’uomo”. Il butylphenyl methylpropional è una fragranza usata in diversi cosmetici: ricorda l’odore floreale del lillà, mughetto e ciclamino.

Già presente nella lista delle 26 sostanze allergizzanti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per cui c’è l’obbligo di indicarne la presenza in etichetta quando la quantità è pari a 10 ppm (0.001%) per i prodotti senza risciacquo; oppure a 100 ppm (0,01%) per i prodotti con risciacquo. Lo troviamo nei profumi, nei detergenti intimi, nelle creme da giorno, nelle creme doposole, nei pannolini per bambini, nei deodoranti e nelle maschere per il viso.