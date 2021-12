Domenica 12 Dicembre dalle ore 9.30 su Corso Umberto I a Soverato, si svolgerà il Raduno delle Auto Storiche del Club NAUSICA VETERAN CAR con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti Soverato e la ditta ZARO.

“Un appuntamento da non perdere per appassionati e non, semplici curiosi o per chi ha voglia di un tuffo nel passato attraverso le auto”