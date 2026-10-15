Droga nel doppiofondo dell’auto, un chilo di cocaina nascosto dietro il fanale: Arrestato

Trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina, “accuratamente nascosto nell’auto”, a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), un uomo è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.
Durante un controllo, i poliziotti hanno scoperto “un incavo dietro uno dei fanali posteriori dell’auto, coperto dalla moquette interna del bagagliaio, al cui interno era stato nascosto un panetto contenente oltre un chilogrammo di cocaina.
Ulteriori ricerche, effettuate anche grazie all’aiuto dell’Unità Cinofila con il cane antidroga Pablo, hanno portato alla scoperta di altra droga anche nell’abitacolo: in un vano portaoggetti collocato sotto la leva del cambio, infatti, è stato trovato un involucro in cellophane contenente alcuni grammi di cannabis”.