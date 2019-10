Due donne si perdono nei boschi nel catanzarese, salvate dai carabinieri e VdF

Disavventura a lieto fine, nel pomeriggio di ieri. Alle ore 17.00 circa sono state attivate le procedure di ricerca per 2 persone disperse (due donne) sul Monte Reventino nei pressi di località Condro’ nel comune di Serrastretta.

Le malcapitate, si erano inoltrate con la vettura all’interno della zona boscata ma, perdendo l’orientamento, non riuscivano più a ritrovare il sentiero principale per il ritorno.

Contattavano allora la SO115 del Comando vigilfuoco di Catanzaro fornendo, su richiesta dell’operatore, tutte le informazioni necessarie per avviare le operazioni di ricerca.

Nell’immediato si inviava sul posto la squadra del distaccamento di Lamezia Terme che, in collaborazione con i carabinieri della zona iniziavano le ricerche.

Alle ore 18.30 circa, i carabinieri individuavano le due donne.

Le stesse erano visibilmente provate ma in ottimo stato di salute. Si provvedeva inoltre al recupero della vettura che veniva riportata sulla strada principale.