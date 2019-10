Appello tirocinanti MIUR alla Regione Calabria

Siamo uomini e donne, precari a tutti gli effetti utilizzati dalla Regione come tirocinanti per l’Istruzione (MIUR).

Inoltriamo, nuovamente, appello per la ripresa delle attività. La presa di servizio è stata ritardata causando notevoli disagi nelle istituzioni scolastiche e lasciando noi padri e madri di famiglia in una situazione d’incertezza.

Il servizio è quello di assistenza ai disabili nelle scuole con attività concretizzate al favorire una relazione educativa atta a coinvolgere i minori nella loro totalità” Siamo persone, uomini e donne, madri e padri (molti delle quali over 50) la cui dignità non deve essere lesa ma sostenuta da iniziative valide in termini di prospettive di lavoro future per noi e per i nostri figli”.