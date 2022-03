Due iniziative culturali della Biblioteca delle Donne di Soverato

La Biblioteca delle Donne di Soverato, Biblioteca specialistica di testi a firma femminile situata al I piano del Palazzo di Città, come associazione culturale femminista nel pensiero della differenza, è operante sul territorio da 25 anni con progetti scolastici, manifestazioni per la cittadinanza, presentazione di libri e film.

Dopo un lungo periodo di eventi on line, siamo finalmente attive in presenza. Il 30 marzo ore 16.30 in Sala Consiliare prenderemo in esame il libro della scrittrice francese Annie Ernaux “la donna gelata” a cura di Maria Ester Mastrogiovanni e il 31 marzo alle ore 10,30 presso il Teatro Comunale di Soverato presenteremo il libro “L’Italia efficiente” di Alessandra Nisticò nell’ambito del progetto scolastico intitolato “Mondo digitale” in cui verranno esaminati i rischi e le opportunità del digitale (Datismo, Ciberbullismo, Sexting, Revengeporn…) con la presenza di un’esperta nella Cibersecurity Beatrice Ridolfi. L’evento sarà curato dalla presidente Paola Nucciarelli e dalla socia Emanuela Pennacchi.