Servizio mensa scuola primaria, nota del comune di Montepaone

Con riferimento alla protesta dei genitori degli alunni frequentanti le scuole di Montepaone, riguardante il servizio mensa, si comunica che gli uffici del Comune, in data 22.03.2022, hanno immediatamente provveduto a contestare le inadempienze al capitolato imputate alla ditta affidataria dell’appalto.

L’Ente ha diffidato l’appaltatore ad uniformare la propria condotta alle previsioni del capitolato entro 3 giorni dal ricevimento della nota (termine 25.3) pena lo scioglimento del rapporto in essere.

Si rammenta che sin dalla consegna del servizio, avvenuta nell’ottobre 2021, il Comune di Montepaone è sempre intervenuto puntualmente ogni qual volta ha riscontrato delle inadempienze da parte della ditta. Quest’ultima, sino ad oggi, ha adempiuto alle diffide del Comune mantenendo il diritto alla prosecuzione del rapporto.

Tuttavia il nuovo peggioramento della qualità dei servizi resi, nonché altre importanti violazioni di cui si è resa responsabile la ditta, hanno indotto il Comune di Montepaone ad avviare le procedure per lo scioglimento dei vincoli giuridici esistenti che sarà posto in essere senza esitazione qualora non vengano immediatamente sanate tutte le inadempienze.