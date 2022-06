Elezioni Comunali 2022: il presidente di Confedilizia Catanzaro incontra il candidato a sindaco di Soverato Daniele Vacca

Il prossimo 8 giugno 2022, con inizio alle ore 19, in Soverato, via Solferino n. 1, presso la libreria “Non ci resta che leggere”, nell’ambito delle iniziative connesse alle elezioni comunali 2022, promosse da Confedilizia Catanzaro, si svolgerà un importante incontro tra il presidente di Confedilizia Catanzaro e Calabria, Sandro Scoppa, e il candidato alla carica di Sindaco della città di Soverato, Daniele Vacca.

Al medesimo incontro, che sarà moderato dal giornalista Giorgio De Filippis, parteciperanno anche Salvatore Salatino, delegato Confedilizia Catanzaro per Soverato, e Giacomo Mannino, candidato al Consiglio Comunale con la lista CambiaMenti.

Esso avrà ad oggetto uno scambio di idee e un proficuo e approfondito confronto sulle problematiche e le prospettive del settore immobiliare a Soverato.

Saranno anche affrontati i temi che riguardano le locazioni abitative, con particolare attenzione a quelle agevolate, per le quali è stato siglato l’accordo territoriale da parte delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (Confedilizia) e degli inquilini (Sunia-Cgil, Sicet-Cisl, Uniat-Uil e Conia), nonché quelle non abitative.

Si discuterà anche della tassazione, e specificatamente dell’Imu, e delle iniziative che potrebbero essere messe in campo a sostegno del predetto settore.