Elezioni Europee 2024, i risultati definitivi in Calabria

Fratelli d’Italia in testa, seguito da Forza Italia e dal Partito Democratico. E’ questo il podio del voto di lista in Calabria alle elezioni europee. Affluenza al 40,3%, in calo di oltre tre punti rispetto alla precedente tornata del 2019.

Oltre al partito della premier Giorgia Meloni, che nella nostra regione supera il 20%, sono gli azzurri del presidente Roberto Occhiuto a registrare i consensi maggiori, con oltre il 18% delle preferenze: il doppio rispetto al dato nazionale, e quasi 5 punti in più rispetto a 5 anni fa.

La Lega si ferma al 9%, in calo di 13 punti percentuali. Tra le opposizioni, il Pd quasi il 16% (in calo di 2 punti), mentre il M5s sprofonda al 16% (11 punti in meno).

