L’8 e il 9 giugno si è votato per il Parlamento europeo, per le Comunali in 3.700 Comuni e per le Regionali in Piemonte. Sono stati 51,7 milioni gli italiani chiamati ai seggi (5,1 milioni risiedono all’estero).

Alla chiusura dei seggi è del 49,69% l’affluenza alle urne per le Europee. Elezioni Europee 2024, i risultati definitivi a Soverato.

