Elisabetta Gregoraci: “Appena finito il lockdown torno in Calabria”

Intervistata a La vita in diretta, la showgirl e conduttrice, originaria di Soverato, ha detto di sentire molto la mancanza della sua famiglia d’origine.

In questi giorni di quarantena, la Gregoraci si trova a Montecarlo insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore.

“Quando Conte ha dichiarato tutta l’Italia come zona rossa ho pianto tantissimo. Sapere di non poter più riabbracciare la mia famiglia in Calabria per me è stato un duro colpo – ha detto -. Appena avrò la possibilità la prima cosa che farò è tornare da loro”.

Oggi la famiglia sembra essersi riunita appunto in occasione di questa quarantena. “Io non sono mai stata una grande amante della cucina, mi piace il cibo e mangiare ma non cucinare – racconta la Gregoraci -. Adesso invece io e Nathan ci divertiamo a cucinare insieme, abbiamo trovato questo diversivo”.