Nove sindaci calabresi pionieri: creano il primo Osservatorio nazionale Minori e IA d’Italia

Domani la firma del protocollo d’intesa. Un’impegnativa ma audace sfida per preparare le nuove generazioni ai cambiamenti epocali del futuro

Nove sindaci calabresi si uniscono, domani a Torre di Ruggiero (CZ), per tracciare una rotta ambiziosa verso il futuro, dando vita al primo Osservatorio nazionale Minori e Intelligenza Artificiale d’Italia. Sostenuta da nove amministrazioni comunali delle Preserre catanzaresi, l’iniziativa mira a realizzare un luogo di ricerca, studio e sviluppo di buone pratiche per l’utilizzo consapevole dell’IA tra le nuove generazioni.

Una sfida impegnativa e concreta. Domani, 21 luglio, i nove sindaci sottoscriveranno il protocollo d’intesa che sancirà l’avvio formale dell’Osservatorio. Un impegno condiviso che mira a creare importanti sinergie nell’entroterra jonico.

Il progetto avrà sede a Torre di Ruggiero, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione il suo moderno e attrezzato centro policulturale. Tuttavia, le iniziative previste da qui al prossimo anno coinvolgeranno tutti i comuni del comprensorio, con un focus particolare sulle scuole. Infatti, alla firma del protocollo d’intesa sono stati invitati anche i dirigenti scolastici.

Nell’ambizioso programma dell’Osservatorio nazionale Minori e Intelligenza Artificiale sono previsti due eventi annuali di rilievo. Il primo, in calendario per il mese di maggio, sarà dedicato proprio agli studenti, offrendo spazio per una riflessione ed un dibattito orientati verso i giovani apprendisti di questa rivoluzionaria tecnologia. Il secondo evento, previsto durante il periodo estivo, aprirà le sue porte a studiosi e ricercatori provenienti da ogni angolo del mondo, creando un’occasione di confronto e di discussione sulle ultime tendenze e le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. In questo modo, l’Osservatorio si propone come un punto di riferimento per la ricerca, lo studio e la diffusione delle migliori pratiche nell’ambito dell’IA, sia a livello nazionale che internazionale.

L’obiettivo primario è quello di preparare le giovani generazioni al futuro, proteggerle dai rischi e prepararle ai cambiamenti epocali che stanno trasformando il mondo del lavoro. Le Preserre si proiettano con fiducia verso il futuro, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per costruire una realtà migliore e aperta.

L’appuntamento per la firma del protocollo d’intesa è fissato per domani, alle ore 19, presso la sede municipale di Torre di Ruggiero. Un momento storico, il segno di un territorio che guarda avanti e si prepara ad accogliere il futuro con coraggio e determinazione.