Evade dai domiciliari a Catanzaro, 53enne arrestato dai carabinieri

Durante un controllo giornaliero da parte dei Carabinieri inerente i detenuti in regime di arresti domiciliari, un 53enne non è stato trovato in casa.

Pertanto, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno arrestato per essersi reso responsabile del reato di evasione.

I militari insospettiti lo avevano atteso sotto l’abitazione e, dopo pochi minuti, lo hanno visto rientrare da una porta secondaria per eludere il controllo dei Carabinieri.

Il soggetto è stato arrestato per il reato previsto dall’art.385 del c.p. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e l’uomo è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.