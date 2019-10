Ex agente polizia penitenziaria ucciso con colpi d’arma da fuoco, indagini in corso

Il cadavere di un 52enne lametino, Pino Angelo, ex agente della polizia penitenziaria in congedo, è stato trovato all’interno della propria autovettura, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme questa notte a Sambiase, dopo aver ricevuto una segnalazione pervenuta sull’utenza 112.

L’omicidio sarebbe avvenuto tra mezzanotte e l’una in via Gramsci. Nel corso del sopralluogo svolto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Lamezia Terme, è emerso che il soggetto era stato poco prima attinto in parti vitali del corpo da almeno tre colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata.

Al momento si escludono moventi connessi con ambienti della criminalità organizzata. All’origine dell’omicidio, secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, potrebbero esserci motivi di carattere personale. Le indagini condotte dai Carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme sono dirette dalla Procura della Repubblica Lametina.