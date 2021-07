Focolaio covid dopo un matrimonio, scatta l’allarme con 29 contagi e 28 in isolamento

Un focolaio covid dopo un matrimonio fa schizzare i contagi nella città di Lamezia Terme. Era ormai da settimane che al massimo venivano comunicati 3/4 nuovi positivi e per diversi giorni anche nessun contagio si era registrato in città (come l’ultimo bollettino dello scorso fine settimana).

Ma sul sito istituzionale del Comune di Lamezia ieri sono stati comunicati ben 29 nuovi casi positivi con altrettante quarantene disposte, così come sono stati disposte altre 28 quarantena per i contatti stretti e protratti con i nuovi contagiati, tutti ospiti di un matrimonio di una coppia lametina la cui cerimonia si è svolta in una struttura fuori città.

Al rientro, dopo che un paio di invitati sono risultati positivi, si sono sottoposti a tamponi molti invitati di cui 29 sono risultati positivi in attesa ora degli esiti dei tamponi per i contatti stretti e protratti attualmente in quarantena precauzionale.

E oltre ai 29 positivi, è stato comunicato anche un solo guarito per cui i casi attualmente attivi in città balzano a 71 (il tutto sempre secondo i dati acquisiti dall’Asp di Catanzato «a seguito di apposita ricognizione e verifica» scrivono dal Comune) il doppio di qualche giorno fa quando casi totali erano 35. Con i 29 nuovi contagi, i casi a luglio schizzano a 45 totali (erano stati solo 16 quelli comunicati dall’1 al 25 luglio).