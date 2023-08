Grande successo per la sesta edizione di Alba a Soverato

Si è svolta il 9 agosto con un grande successo di presenze (centinaia i partecipanti tutti in maglietta bianca a ricordo dell’evento) in un suggestivo passaggio di consegne tra il popolo della notte e il popolo dell’Alba e in un turbinio crescente di emozioni, la VI edizione di ALBA A SOVERATO, la tradizionale camminata all’ Alba che rappresenta ormai un appuntamento fisso dell’ estate per Soverato , ideata e organizzata dalla ASD SOVERATO IN CAMMINO FITWALKING insieme alla Odv Amici di Ambra.

“E’ un evento suggestivo che va al di fuori degli schemi classici delle manifestazioni estive , a partire dall’orario, e vuole rappresentare un percorso emozionale dove attraverso la scoperta della bellezza della Perla dello Jonio all’aurora si arriva a godere la maestosità dell’ alba nella splendida cornice della Baia dell’ Ippocampo accompagnati dalle nobili arti della poesia e della musica. Emozioni in movimento è il giusto motto di questa manifestazione che rappresenta il tentativo riuscito di coniugare la sana attività sportiva con l’arte e la cultura” queste le parole della Presidente della ASD SOVERATOINCAMMINO FITWALKING.

Fondamentale la sinergia tra gli organizzatori, gli esponenti della cultura di Soverato, gli artisti, i musicisti e l’amministrazione Comunale di Soverato per questo evento tutto MADE IN SOVERATO e comprensorio.

Un doveroso ringraziamento a ULDERICO NISTICÒ, storico ed esponente culturale della Città, autore dei mirabili versi, declamati ( in un silenzio suggestivo ) da CLAUDIO ROMBOLÀ , fondatore e Direttore del Teatro del Grillo di Soverato, e MARIA BRUNA CUTERI, giovane allieva del laboratorio Teatrale Spazio Scenico di Franco Procopio

Un ringraziamento, in particolare, ai bravissimi musicisti, valore aggiunto della manifestazione, che hanno deliziato ed emozionato il pubblico presente ( da brividi l’ esecuzione di “Experience” di Ludovico Einaudi eseguita al sorgere del disco solare): VALERIA PICCIRILLO al Violino , BARBARA RANIERI al piano e VALERIO MAZZA alla chitarra.

Un plauso all’amministrazione Comunale di Soverato e in particolare al Vice Sindaco EMANUELE AMORUSO che non solo ha creduto in questa manifestazione ma che ha fattivamente e personalmente collaborato alla riuscita della stessa (sovraintendendo anche alla sistemazione nella notte della splendida location sulla spiaggia dell’ Ippocampo insieme all’instancabile Pino Procopio).

“Tutto quello che facciamo è per il grande amore che nutriamo per la nostra Soverato” le parole del Vice Sindaco che ci sentiamo di condividere in pieno.

Ed infatti la manifestazione ha anche una finalità sociale attesa che l’ ASD SOVERATOINCAMMINO e l’ odv AMICI DI AMBRA destineranno il ricavato delle magliette per l’acquisto di un defibrillatore pubblico da donare alla Citta di Soverato.

Grazie anche agli sponsor e ai Bar Convenzionati : il BAR MORE’ E IL KISS KISS BAR che hanno accolto i partecipanti con una gustosa colazione all’italiana.

E, “dulcis in fundo” un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato ( un piacere vedere tanti amici a 4 zampe anch’essi ammaliati dalla musica e dallo spettacolo dell’alba) sacrificando il proprio riposo, con la speranza che nessuno possa essere tornato a casa deluso.