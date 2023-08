Successo a Montauro per il concerto “C’era una volta… omaggio a Walt Disney”

Ieri sera, sulla splendida spiaggia libera di Montauro, si è tenuto il concerto “C’era una volta… omaggio a Walt Disney” un evento magico che ha suscitato numerosi commenti positivi per i talentuosi musicisti e cantanti dell’associazione La Radice Sociale.

Le voci di Federica Falbo, Lorena Catanzariti e Nicola Bruno Clericó, insieme ai musicisti Cosimo Renda, Saverio Bellocci, Vito Clericó, Francesco Russo e Leo Clericó, hanno creato un’atmosfera incantevole. Le emozionanti esecuzioni musicali sono state accompagnate dai video di Chenza Trombetta, mentre la serata è stata guidata in modo magistrale da Settimio Paone.

L’evento ha rappresentato un viaggio attraverso i 100 anni di magia Disney, attraverso i film più amati e le colonne sonore più suggestive. Questo concerto, parte della programmazione voluta dall’amministrazione comunale e dal Sindaco Giancarlo Cerullo, ha ricevuto i ringraziamenti speciali da parte dei ragazzi dell’associazione per il prezioso contributo di Giancarlo Cerullo.

Il Sindaco si è distinto per essere stato il primo a dare una mano nella preparazione materiale del concerto. La programmazione continua con una serie di eventi emozionanti sia nel borgo che nella zona costiera.

L’appuntamento successivo è “Segnali di Vita… omaggio a Franco Battiato,” in programma per il 17 agosto alle 22.30, sempre sulla suggestiva spiaggia di Montauro. Un’occasione imperdibile per continuare a godere di spettacoli unici in un ambiente incantevole.