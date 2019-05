Il 4 e 5 maggio in provincia di Catanzaro raccolta firme della Lega per Salvini Premier

Sabato 4 e domenica 5 maggio in diverse piazze della provincia di Catanzaro, ed in tutta Italia, saranno allestiti i gazebi Lega per Salvini Premier dedicati alla raccolta firme per appoggiare le importanti iniziative legislative di cui il Carroccio è primo sostenitore : proposta di legge contro pedofili e stupratori.

E’ la nota del coordinamento provinciale di Catanzaro che risponde alle direttive dell’Onorevole Cristian Invernizzi, nuovo commissario della Lega per la regione Calabria. Puntuale risposta, dunque, alle sollecitazioni del leader Matteo Salvini, da sempre attento alle tematiche di elevato allarme sociale come appunto quelle per le quali nelle prossime ore sarà possibile “firmare” e quindi appoggiare.

I gazebi saranno allestiti:

– Catanzaro: sabato pomeriggio in piazza prefettura, domenica pomeriggio lungomare (altezza bar Marron Glaces);

– Soverato: sabato pomeriggio in piazza Maria Ausiliatrice, domenica mattina lungomare (altezza bar Centofiori);

– Sambiase: domenica mattina in piazza 5 Dicembre;

– Chiaravalle: sabato e domenica in piazza Calvario;

– Borgia: domenica mattina piazza Ortona;

– Girifalco: domenica mattina in via Migliaccio.