In fiamme un casolare abbandonato a Catanzaro Lido

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina con supporto di Autoscala della sede centrale sono intervenute questa mattina in prossimità del sottopasso di Via Magellano nel quartiere Lido di Catanzaro per incendio casolare abbandonato.

Le fiamme hanno interessato alcuni locali del primo piano dello stabile ed in particolare materassi, mobilia vetusta e materiale vario.

Il casolare abbandonato era utilizzato probabilmente come rifugio notturno da persone senza fissa dimora.

Non si registrano danni a persone ed alla struttura.

Sul posto Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.