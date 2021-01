Incendiata nella notte l’auto di un poliziotto, indagini

Persone non identificate, la notte scorsa, hanno incendiato l’auto di proprietà di un agente della Polizia di Stato in servizio nel Commissariato di Corigliano Rossano. La vettura era parcheggiata sotto l’abitazione del poliziotto in località Donnanna, area urbana di Rossano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Trovata una bottiglietta con tracce di liquido infiammabile.

Gli inquirenti indagano per fare luce sulla natura dolosa dell’attentato incendiario. In un’altra circostanza, un principio d’incendio, sulla cui natura si stanno svolgendo indagini ma la matrice potrebbe non essere dolosa, ha interessato anche un furgone utilizzato per il trasporto dei migranti nei campi. Il mezzo era parcheggiato al centro storico di Rossano.