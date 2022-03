Incidente fra tre auto sulla SS280 a Catanzaro, quattro feriti trasportati in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 20.30 circa sulla SS280/dir, in prossimità dello svincolo università/policlinico, direzione Catanzaro Lido per incidente stradale.

Tre le vetture coinvolte una Fiat 500, una Kia Sportage ed una Toyota CHR. 5 in totale i passeggeri a bordo delle vetture, 4 trasportati presso struttura ospedaliera dal personale Sanitario del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Accertamenti in corso circa la dinamica non si esclude che a causare il sinistro sia stato un cinghiale che attraversava la carreggiata. Attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso la corsia occupata dalle vetture incidentate. Transito verso lido su unica corsia… Disagi per la viabilità.