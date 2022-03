Instagram chiude in Russia, le lacrime dell’influencer

La Russia ha deciso di bloccare Instagram dopo il la decisione di Meta limitare le censure sui post contro la Russia, anche quelli che prendono di mira i soldati russi e Vladimir Putin. “A causa dell’invasione russa dell’Ucraina, siamo indulgenti con espressioni politiche come ‘morte agli invasori russi’, che normalmente violerebbero le nostre regole sui discorsi violenti” ha detto il portavoce di Meta, Andy Stone.

L’iniziativa non è andata giù al governo russo accusandola di voler mettere le nazioni l’una contro l’altra e dopo aver chiesto l’intervento della Casa Bianca senza ottenere risultati, ha preso la drastica decisione di bloccare i social network ai suoi cittadini.

In queste ore molte influencer russe si stanno disperando per la decisione del governo di bloccare l’accesso a Instagram. Il Messaggero riporta le parole di una ragazza che, in lacrime, spiega che Instagram è ‘tutta la sua vita‘.

“Se pensate che Instagram sia solo una fonte di guadagno vi sbagliate. Instagram è tutta la mia vita, la mia anima. Mi addormento e mi sveglio ogni giorno da 5 anni”.

Un’altra Tik Toker e influencer russa, Zhenya Alkhimova, piange nelle sue stories ripescate da un utente Twitter che commenta: “La russa piange perché non è più in grado di fare soldi”.