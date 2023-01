Installati a Girifalco sanificatori che migliorano la qualità dell’aria nelle aule scolastiche

Sono quindici i sanificatori installati nei plessi scolastici dell’IC Scopelliti e nei locali della mensa. Si tratta di dispositivi acquistati dal Comune di Girifalco con fondi Covid dalla Sintak di Corsico (MI).

L’installazione è avvenuta nei giorni scorsi, grazie al contributo degli operai comunali e dell’Ufficio tecnico, alla presenza dell’esperto di ActivePure, delegato dall’Azienda madre per cui ha collaborato, Mimmo Zaccone che ha fornito ogni indicazione per l’uso corretto degli strumenti.

Alla dimostrazione erano presenti il vicesindaco con delega alla Sanità, Alessia Burdino, il consigliere comunale delegato alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi e l’assessore al Bilancio Domenico Giampà che hanno seguito l’iter in ogni sua fase unitamente all’ing. Orlando Pisano.

I vantaggi di questi dispositivi sono molteplici, sia perché consentono la riduzione della trasmissione di virus e batteri sia perché costituiscono un depuratore d’aria per garantire un livello di ossigenazione più ottimale. In sostanza è come se fossero stati piantati degli alberi nelle aule.

I dispositivi resteranno in funzione 24 ore su 24 anche nelle ore notturne; in tal modo ogni mattina le superfici risulteranno sanificate. Il consumo energetico è minimo, pari a un caricatore del telefono. Non fanno rumore e richiedono una ridotta manutenzione.