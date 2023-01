Investe due giovani con lo scooter e fugge, conducente dell’auto fermato

E’ accaduto in località Catona di Reggio Calabria , all’alba di ieri. Dalle immagini della videosorveglianza si vede chiaramente un’auto centrare in pieno lo scooter con a bordo due ragazzi di 16 anni. Il conducente dell’auto però, non si ferma e prosegue senza prestare soccorso ai due ragazzi.

La polizia locale è riuscita ad individuare il conducente dell’auto grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e alle testimonianze dei due giovani.

Si tratta di un 24enne che è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente, oltre che per lesioni. Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida. Per i due ragazzi nulla di grave, avevano il casco, ed hanno rimediato solo qualche escoriazione.