Isola pedonale su Corso Mazzini a Catanzaro: “Un primo passo fondamentale per la rinascita del centro storico”

L’associazione Petrusinu ogni Minestra accoglie con grande entusiasmo e viva soddisfazione la decisione di istituire l’isola pedonale su Corso Mazzini.

Salutiamo questo provvedimento non solo come una misura positiva per la vivibilità e la socialità della nostra città, ma soprattutto come un segnale incoraggiante e di grande civiltà urbana.

Da tempo la nostra associazione si fa portavoce delle istanze di chi vive, frequenta e ama il cuore pulsante di Catanzaro. Vivere una città a misura d’uomo, in cui i cittadini, le famiglie e i visitatori possano passeggiare in sicurezza, riscoprire i nostri spazi commerciali e godere delle bellezze architettoniche senza lo stress e lo smog del traffico veicolare, rappresenta un traguardo imprescindibile per il rilancio del capoluogo.

Ci auguriamo fortemente che questa isola pedonale non resti un episodio isolato o limitato nel tempo, ma che costituisca a tutti gli effetti il primo, fondamentale passo verso la pedonalizzazione definitiva e integrale di tutto Corso Mazzini e di gran parte del centro storico.

Il futuro delle nostre città passa attraverso la valorizzazione dei centri storici come luoghi di aggregazione, cultura e promozione economica. Siamo certi che un centro storico liberato dalle auto possa diventare un volano straordinario per il commercio di vicinanza, per il turismo e per la qualità della vita di tutti i catanzaresi.

L’associazione Petrusinu ogni Minestra ribadisce la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione con l’amministrazione comunale e con tutte le realtà cittadine, affinché questo percorso di rigenerazione urbana possa proseguire con coraggio e visione per il bene di Catanzaro.