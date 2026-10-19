L’Esercito al “Reggio Calabria Comics 2026”

Tre giornate di incontri con il pubblico, attività dimostrative e orientamento sulle opportunità professionali e di carriera nell’Esercito Italiano

Reggio Calabria – Dal 16 al 18 ottobre presso il Castello Aragonese, l’Esercito Italiano ha partecipato al “Reggio Calabria COMICS 2026”, allestendo uno spazio espositivo per far scoprire da vicino ai visitatori l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal mondo militare.

Nel corso del weekend, presso l’area espositiva organizzata dal Comando Militare Esercito “Calabria”, giovani e adulti si sono avvicinati al mondo in uniforme assistendo alle dimostrazioni pratiche di tecniche di difesa individuale (MCM), da parte dei militari dell’ 82° reggimento fanteria consentendo al pubblico di osservare alcune delle capacità operative e addestrative della Forza Armata.

Presso l’info point gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano hanno testimoniato l’impegno quotidiano al servizio della collettività e illustrato ai giovani visitatori e alle loro famiglie le numerose opportunità di reclutamento.

La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il rapporto tra Esercito e territorio, attraverso un contatto diretto e informale con la cittadinanza.