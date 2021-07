La Ciclovia dei Parchi percorsa da Paola Gianotti, la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici

Dal 14 al 17 luglio Paola Gianotti – ciclista, scrittrice e detentrice di 4 Guinness World Record, tra cui l’essere la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici – percorrerà la Ciclovia dei Parchi della Calabria, con partenza da Laino Borgo.

L’atleta Gianotti è rimasta assai colpita dalle varietà paesaggistiche che caratterizzano il nostro territorio, nonché dall’accoglienza e dalla cortesia in cui, insieme al suo staff, si è imbattuta arrivando in Sila. È proprio tra i boschi silani, entro cui parte della Ciclovia risulta immersa, che la sportiva di Ivrea ha avuto modo di apprezzare i suggestivi panorami, trovando ristoro sotto l’ombra di altissimi alberi che la stessa non si aspettava di incontrare così a sud della Penisola.

Pulizia, tratti poco trafficati dalle auto e condizioni ideali per gli itinerari dei ciclisti sono, pertanto, tutto quello che la nostra speciale “ospite” ha già positivamente rilevato all’inizio del suo straordinario viaggio.