La Pro loco di San Sostene vara un programma ricco di eventi

La Pro loco di San Sostene prepara una serie di eventi culturali importanti per i mesi di primavera e estate. Continuerà soprattutto la collaborazione con l’Amministrazione comunale che ha consentito in questi anni di raggiungere obbiettivi culturali di tutto rispetto.

Il primo appuntamento vedrà la Pro loco impegnata a collaborare con il Comune nell’organizzare l’inaugurazione del sentiero turistico del brigante Momo, prevista per il 4 maggio con raduno all’ingresso del sentiero alle ore 11,00.

Attraverso un finanziamento ottenuto dal gruppo Renantis, che gestisce il parco eolico di San Sostene, la Pro loco organizzerà anche eventi per infondere la cultura del rispetto dell’ambiente. In particolare, sono state previste due escursioni, una con gli alunni della scuola primaria giorno 17 maggio e un’altra della scuola secondaria di primo grado in data 23 maggio.

L’intento è quello di fare comprendere ai più giovani che le energie rinnovabili sono fondamentali per il rispetto dell’ambiente.

In data 22 giugno, alle ore 17,00, la Marina di San Sostene accoglierà importanti esperti in materia ambientale in un convegno sul tema “Le fonti di energia rinnovabile contro i cambiamenti climatici”.

Il 9 agosto, alle ore 21,00, la Festa delle radici evocherà le tradizioni culturali della comunità sansostenese, patrimonio da ricordare e conservare nel tempo. Nell’occasione saranno premiati i vincitori della prima edizione del festival letterario e artistico nazionale “Virginia Cundari”.

Chiuderanno il denso periodo primaverile/estivo le giornate musicali del 16 agosto nel Borgo e del 19 e 20 agosto in Marina.

La pubblicazione di un opuscolo turistico e la realizzazione di una struttura Info Point turistico, oltre ad alcuni appuntamenti per la presentazione di libri completeranno un ricco programma.

Il presidente della Pro loco, Gualtieri Silvana, si dichiara soddisfatta del programma e ringrazia i soci per la grande collaborazione che dimostrano nelle decisioni e nel lavoro in occasione degli eventi.

Il presidente ringrazia anche il gruppo Renantis per il finanziamento e l’Associazione sansostenesi e simpatizzanti, che con il suo rappresentante Rotiroti Antonio, ha accettato di collaborare nell’organizzazione della Festa delle radici, che vuole essere un momento di esaltazione dell’identità del territorio con la sua storia, le sue tradizioni, i suoi racconti.