Latitante condannato per associazione mafiosa, 67enne catturato in Calabria

Era stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso lo scorso giugno a oltre 11 anni di carcere al termine del processo per l’operazione denminata ‘Stige’ ma si era dato alla latitanza per sottrarsi all’arresto dovendo scontare una pena residua di 6 anni quattro mesi.

Palmiro Salvatore Siena, di 67 anni, è stato arrestato ieri a Cirò Marina dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando Provinciale di Crotone.

La cattura di Siena è avvenuta al termine di un’attività investigativa, avviata all’indomani del rigetto da parte della Suprema Corte di Cassazione dei ricorsi degli imputati, condannati con il rito abbreviato nel procedimento.

In particolare sessantasettenne era riuscito a dileguarsi, facendo temporaneamente perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato individuato, a seguito dell’attività condotta dai militari coordinati dal sostituto Procuratore generale, Salvatore Di Maio in una piccola abitazione nel centro di Cirò Marina.