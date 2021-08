Le azioni della Commissione Straordinaria per supportare il SUEM 118 dell’ASP di Catanzaro

In relazione agli articoli apparsi sugli organi di informazione locale, in cui si fa cenno, tra l’altro, al parco ambulanze in dotazione al SEU 118, al fine di fornire una corretta informazione ai lettori ed agli utenti, evitando così inutili allarmismi, si elencano di seguito le azioni intraprese, al riguardo, dalla Commissione Straordinaria dell’ASP di Catanzaro.

La Commissione, dopo aver preso atto delle evidenti criticità in cui versava il SEU 118, per via di mezzi di soccorso e attrezzature elettromedicali vetusti, che non garantivano condizioni di sicurezza e causavano ingenti costi di manutenzione, ha inteso rinnovare l’intero parco ambulanze e le dotazioni strumentali autorizzando investimenti mirati con l’obiettivo di assicurare gli standard assistenziali del servizio 118;

Sono stati acquistati e già in dotazione al Servizio n. 16 defibrillatori, ai quali sono stati abbinati router wifi e Sim dati per il collegamento con il server regionale dedicato;

Con deliberazione 509/2021, sono state…. acquistate n. 10 ambulanze, di cui sei già consegnate, mentre le altre quattro ordinate, su indicazione del Responsabile SEU 118, con una volumetria più piccola per circolare meglio nelle viuzze interne, saranno consegnate entro il mese di settembre;

Con determina n. 1441/2021 sono state acquistate n. 3 ambulanze e n. 4 automediche, queste ultime sono già state consegnate, mentre le tre ambulanze, già immatricolate, sono in corso di consegna;

Con determina n. 3280/2021 è stata acquistata l’ambulanza Sten, completa di termoculla ed elettromedicali, in corso di consegna.

Inoltre, bisogna aggiungere che l’ASP, nel primo semestre 2019, aveva provveduto all’acquisto di n. 3 ambulanze, da allora in uso al SEU 118.