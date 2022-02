Le iniziative dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Catanzaro

La partecipazione alle “prove generali” dell’esame di avvocato e l’istituzione del Dipartimento di Diritto e Procedura penale “Cesare Beccaria”.

Nell’ambito delle iniziative della Sezione AIGA di Catanzaro si è oggi riunita la Commissione, designata per la Corte di Appello di Catanzaro, al fine di effettuare la simulazione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, secondo la modalità prevista dal d.l. 31/2021, convertito in l. 50/2021.

La nuova tipologia di esame, come è noto, presuppone che le prove scritte siano sostituite da una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale. Con riguardo alla prima prova orale il candidato è chiamato a risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente.

Il candidato, dopo aver letto il quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati.

Per lo svolgimento della prova il candidato ha a disposizione un lasso temporale determinato dalla dettatura del quesito (mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora per la discussione). La seconda prova orale – per la quale ciascun candidato ha a disposizione tra 45 e 60 minuti – ha ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense.

Secondo il sorteggio del corrente anno la Commissione della Corte di Appello di Catanzaro è chiamata ad esaminare i candidati di Bologna. Si sono quindi tenute delle vere e proprie “prove generali” per gli aspiranti avvocati che hanno fatto la pratica all’interno del distretto bolognese.

La 15a Commissione di Diritto penale dell’AIGA di Catanzaro è composta dall’avv. Marco Grande, dall’avv. Francesco Mancuso e dall’avv. Pasquale Gigliotti.

È stata quindi una proficua occasione per far “ambientare” i candidati all’esame di abilitazione forense, creando le stesse identiche condizioni di quello che sarà l’esame vero e proprio. All’esito della prova ai canditati è stata fornita una valutazione con tutti i suggerimenti per poter affrontare al meglio l’esame di Stato.

Inoltre, l’AIGA di Catanzaro è lieta di comunicare che il Consiglio direttivo ha deliberato all’unanimità dei presenti l’istituzione del Dipartimento di Diritto e Procedura penale intitolato all’insigne studioso “Cesare Beccaria”, con lo scopo di creare costantemente delle iniziative di cultura giuridica penalistica quali convegni, giornate di studio, ricerche scientifiche e attività di monitoraggio degli interventi normativi e giurisprudenziali in argomento.

Sono stati nominati direttori del Dipartimento l’avv. Francesco Mancuso (penalista e Vicepresidente vicario dell’AIGA di Catanzaro) per la sezione “Diritto penale sostanziale” e l’avv. Marco Grande (anche egli penalista, proboviro dell’AIGA di Catanzaro e docente di Procedura penale) per la sezione “Diritto penale processuale”. L’AIGA di Catanzaro, con la creazione di questo Dipartimento persegue il chiaro intento di «innaffiare sempre più e sempre meglio il germoglio della cultura penalistica all’interno della Regione Calabria».