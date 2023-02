L’I.I.S. “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale promotore di un progetto informatico innovativo

“CompuMind: Penso, Programmo, Gioco!” è un percorso di sperimentazione di cui sono destinatari gli allievi del triennio dell’I.I.S. “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale con conoscenze informatiche di base, che sono coinvolti nella frequenza dello stesso da dicembre 2022 a marzo 2023 negli spazi dell’istituto destinati ad hoc (Aula Magna, laboratorio informatico, laboratorio linguistico).

Questo percorso nasce su proposta del prof. Nicola Buccheri, docente di materia – Informatica – presso l’I.T.T., il quale si è posto come obiettivo finale quello di rendere possibile lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso piattaforme dedicate e in forma unplugged.

Un progetto ideato, quindi, per promuovere la capacità di applicare le modalità operative del CODING in maniera trasversale a tutte le discipline o alle situazioni problematiche della vita quotidiana: CODING è il modo più efficace e divertente per sviluppare il pensiero computazionale e per favorire il processo di acquisizione informale del linguaggio della programmazione attraverso l’introduzione in forma intuitiva e ludica dei concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale. In particolare, permette agli alunni di usare da subito, anche senza doverli prima studiare teoricamente, tutti i concetti più importanti che sono alla base del CODING e del pensiero computazionale, tra cui: gli algoritmi, i cicli, le procedure, le variabili.

L’obiettivo è quello di offrire agli alunni l’opportunità di vedere la scuola e la conoscenza da una prospettiva differente, attraverso la realizzazione di moduli che declinino l’apprendimento in modo non convenzionale e con il supporto intelligente di tutte le tecnologie digitali.

Il corso vede anche la programmazione dei microcontrollori con l’ausilio di un dispositivo hardware _ BBC Micro-bit _ che può essere utilizzato per la creazione di giochi, robot, strumenti musicali, oggetti indossabili e molto altro: gli allievi, suddivisi in gruppi, dapprima costruiscono il robot LEGO MINDSTORMS per poi programmarlo a compiere movimenti di base come camminare e ruotare.

La versatilità e la semplicità d’uso, unita ad una buona dose di fantasia da parte dei ragazzi, permettono di creare attività laboratoriali che possano avere una forte interazione con il mondo fisico. L’I.I.S. “Enzo Ferrari” si conferma, ancora una volta, capofila in progetti innovativi sotto la guida del suo Dirigente Fabio Guarna e con il supporto di un corpo docente attento ai bisogni formativi dei suoi discenti.