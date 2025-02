Lo “Speed Down” settingianese procede spedito verso il campionato italiano

L’ente di promozione sportiva “US ACLI” ha affidato al sodalizio sportivo settingianese del presidente Francesco Rotella il compito di organizzare il campionato nazionale di “Speed Down”.

L’Associazione “Speed Down Project” di Settingiano, presieduta da Francesco Rotella a cui è stato conferito l’incarico di Responsabile Nazionale US ACLI per la disciplina “Gravity Race Car” (nota ai più come “Speed Down”), si è vista riconoscere proprio dall’ente US ACLI (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), nella persona del Presidente Nazionale Dott. Damiano Lembo, il circuito interregionale Calabia e Sicilia come campionato nazionale.

La competizione partirà nel mese di aprile dalla Sicilia (e precisamente da Savoca, in provincia di Messina) e terminerà nel mese di ottobre; inoltre, è in lavorazione la pubblicazione del calendario ufficiale, ma al momento, si sa con certezza che le gare ufficiali sono otto (previste due gare al mese) e si spera di poter arrivare a dieci competizioni ufficiali, in quanto vi sono due circuiti su cui il presidente Rotella e la sua scuderia stanno lavorando per includerli nel campionato nel più breve tempo possibile.

Un cantiere continuamente attivo ed in fermento, dunque, quello della scuderia settingianese, che opera in modo ininterrotto da ormai sedici anni, organizzando nel 2019 il campionato regionale che dal 2020 è divenuto interregionale (con il coinvolgimento anche della Sicilia) e ora si punta a coinvolgere altre regioni, con le quali si stanno costruendo proficui rapporti di collaborazione: parliamo della Basilicata, della Campania e, successivamente, si lavorerà anche con la Regione Puglia.

Un “effetto domino” dunque, che punta a far conoscere e a consolidare questa disciplina progressivamente in tutto il Mezzogiorno, ma che attira ormai corridori da tutta Italia, basti pensare che l’ultima gara del 2024 organizzata a Settingiano ha visto la partecipazione, oltre che del presidente onorario US ACLI Dott. Antonio Meola – presente per la cerimonia delle premiazioni – anche del pilota di Formula 1, pilota ufficiale dell’Alfa Romeo (scuderia “Alfa Corse”) nonché campione mondiale di karting Fabrizio Giovanardi, segno inequivocabile che la qualità degli eventi organizzati dall’ASD “Speed Down Project” ha attirato l’attenzione di piloti anche e soprattutto professionisti.

Settingiano, ovviamente, ospiterà di nuovo una gara nel mese di ottobre, che sarà valida sia per il campionato Italiano che per il campionato interregionale.

Il presidente Rotella, però, non può e non vuole fermarsi, a tal punto che la sua scuderia sta lavorando senza sosta, unitamente al vice presidente provinciale US ACLI di Catanzaro, Dott. Francesco Guzzi e di comune accordo con gli altri vertici dell’Ente sportivo, alla creazione di una federazione ufficiale che ad oggi è assente e che possa – secondo l’intento della scuderia settingianese – gestire finalmente il “Gravity Race” a livello nazionale. Un risultato, quest’ultimo, che coronerebbe una serie di successi conseguiti negli anni dal presidente Rotella e dalla sua scuderia.