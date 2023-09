Maltempo nella notte a Crotone, diversi danni e disagi

Dalle ore 3.20 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono state impegnate per numerosi interventi dovuti alle avverse condizioni meteo. In particolare le forti raffiche di vento hanno divelto il tetto di copertura di un capannone, sito in via Achille Grandi, adibito ad attività commerciali.

I pannelli in lamierato finivano sulla sede stradale e nel parcheggio posto nelle vicinanze danneggiando vetture in sosta. Il forte vento ha altresì divelto alberi che si sono abbattuti sulla sede stradale e numerose anche le richieste per infiltrazioni d’acqua e allagamenti.

Vigili del fuoco impegnati alla messa in sicurezza del tetto divelto mentre unità SAF operano sul tetto capannone per rimuovere le parti in imminente pericolo di caduta.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto carabinieri, polizia di stato e polizia locale per gli adempimenti di competenza.