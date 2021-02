Masso cade sulla strada e colpisce un’auto, morto il conducente

Nel comune di Civo, in provincia di Sondrio, un grosso masso si è staccato dalla montagna e ha colpito in pieno un’auto. L’uomo che si trovava alla guida del mezzo è morto sul colpo.

Al momento non sono state diffuse in via ufficiale le generalità dell’automobilista deceduto nell’incidente. Secondo quanto riportato da TeleSondrio News, si tratterebbe di un 68enne morbegnese.

Sul luogo della sciagura sono presenti i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio), in attesa dell’autorizzazione alla rimozione del cadavere da parte della Procura. Le operazioni risulterebbero particolarmente complesse.

Stando alle prime informazioni diffuse da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), l’incidente mortale si è verificato pochi minuti dopo le 11 di oggi, lunedì 8 febbraio, sulla strada provinciale Cech orientale.