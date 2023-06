Mensa a Girifalco, il Comune: “Giusti i controlli, no alla violenza mediatica”

L’Amministrazione Comunale di Girifalco intende ribadire la propria posizione rispetto ai rilievi effettuati dai Carabinieri Nas sul servizio di refezione scolastica. Nel sottolineare la necessaria e l’utilità dell’azione di controllo esercitata da Asp e Forze dell’Ordine, si intende, però, precisare una serie di aspetti.

Durante l’intero anno scolastico, così come si può evincere dai verbali della Commissione Mensa (composta da genitori degli alunni che fruiscono del servizio) non si sono verificati problemi. La presenza e il monitoraggio costante di tale organismo, unitamente a quello del consigliere con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi, hanno garantito la verifica continua sul servizio.

Rispetto a quanto verificatosi a fine maggio è giusto venga fatta chiarezza fino in fondo; ed è altresì giusto che gli organismi competenti procedano per come dovuto. Proprio per questo motivo, riteniamo sia, a questo punto, necessario lasciare a chi di competenza fare ciò che si deve fare.

E non, invece, dislocare le aule di tribunale negli screen di smartphone usati per offendere o denigrare o, addirittura, invocare “la forca”. Questo modo di agire non fa onore alla comunità e ai genitori che, con apprensione, hanno seguito la vicenda.

Anche gli amministratori comunali sono genitori e, in quanto tali, comprendono appieno lo stato d’animo e le esigenze delle famiglie. Sono le esigenze delle famiglie e dei bambini, in particolare, la priorità assoluta di chi è chiamato ad amministrare la res pubblica. A prescindere dal banco a cui siede, maggioranza e/o opposizione.

Come già anticipato gli uffici comunali sono già a lavoro per redigere il nuovo Capitolato d’Appalto che, nel rispetto delle normative vigenti, terrà conto dell’esigenza di affidare tale servizio a chi potrà eseguirlo con diligenza, rigore e professionalità. Del resto, siamo certi, si occuperanno egregiamente gli organi competenti.