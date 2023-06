La Trasversale delle Serre diverse volte in passato teatro di incidenti

Bruno Vavalà, 23 anni, e Nicola Callà, 60, sono morti mentre spingevano la loro Peugeot 204 rimasta in panne su un cavalcavia sulla Trasversale delle Serre, all’altezza dell’uscita di Simbario, in provincia di Vibo Valentia.

Sono stati travolti intorno alle 4 di notte da una Bmw che transitava sul viadotto dove la loro auto si era fermata. Feriti anche gli altri due passeggeri che erano a bordo dell’auto investita. Vavalà e Callà erano due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze.

La Trasversale delle Serre, dove è avvenuto l’impatto tra la Peugeot in panne e la Bmw in transito, è stata già diverse volte in passato teatro di incidenti.

Quattro anni fa – era infatti la mattina del 23 giugno 2019 e più o meno lo stesso orario – a perdere la vita furono tre giovani di Soriano, di ritorno da una festa in discoteca a Soverato. Solo uno di loro riuscì a salvarsi.

A Capodanno di quest’anno, poi, un altro tragico schianto con la morte di un 32enne. Adesso questo nuovo, terribile, incidente avvenuto nei pressi dell’uscita del Comune di Simbario a poca distanza da una delle gallerie che caratterizzano quel tratto.