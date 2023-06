Miss Italia Calabria, al via l’Edizione 2023

“Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto” scriveva Dante Alighieri. E non si ferma certamente neanche la grande squadra di Miss Italia Calabria che si appresta ad iniziare una nuova ed emozionante stagione alla scoperta della bellezza calabrese in tutte le sue forme. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per la Regione Calabria al suo nono anno consecutivo, ha ufficialmente presentato la nuova stagione ieri, 6 giugno 2023 alle ore 16:00, nello storico edificio dell’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza (Piazza XV Marzo), che sarà ricca di tradizione e innovazione.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di iniziare un altro anno all’insegna della bellezza, dell’arte e dei costumi attraverso l’uso dei dialetti che rappresentano il cuore della nostra cultura e che quest’anno si inseriranno nelle peculiarità del concorso. Anche nella stagione in corso punteremo tanto sulla valorizzazione dei territori e delle nostre ragazze che attraverso le loro esibizioni dovranno condividere la loro personalità e il loro talento. Ringraziamo come sempre la nostra Patron Patrizia Mirigliani e tutto lo staff nazionale.

Un particolare ringraziamento alla Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, a Francesco Pascuzzi e al suo meraviglioso staff per l’accoglienza ricevuta, e a tutti i Partner che accompagnano la grande macchina di Miss Italia. Ringraziamo la nostra tv ufficiale Teleuropa Network (Canale 12) che trasmetterà in tv tutte le selezioni”, dichiarano gli agenti regionali.

Presenti alla conferenza stampa giornalisti della carta stampata e della TV, oltre alle numerose Miss che hanno scelto di partecipare al concorso, alle ragazze del corpo di ballo, anche numerosi amministratori comunali che ospiteranno Miss Italia. Infine, è stata spoilerata anche location e data della finalissima che si terrà ad Oriolo (CS), il 26 agosto con una madrina d’eccezione: Elisabetta Gregoraci.

L’invito che gli agenti regionali lanciano a comuni e strutture private è quello di ospitare le selezioni di Miss Italia durante la stagione estiva. Un grande in bocca al lupo è rivolto a tutte le Miss che vogliono vivere un’esperienza unica e irripetibile, invitandole ad iscriversi al concorso contattando l’agenzia sul sito www.missitaliacalabria.it.

Oppure per mezzo email, scrivendo all’indirizzo info@missitaliacalabria.it.

I riflettori si accenderanno ufficialmente il 23 giugno… “Restate connessi”