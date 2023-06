Malore improvviso ma l’ambulanza arriva senza medico, muore un 47enne

Malore improvviso, ma l’ambulanza arriva senza medico. Sul posto un infermiere che ha praticato inutilmente un massaggio cardiaco e all’arrivo dell’elisoccorso partito da Cirò è stato solo possibile constatare l’avvenuto decesso.

Un episodio grave di presunta malasanità che è accaduto ieri allo scalo di Rossano dove un cittadino romeno di 47 anni ha perso la vita e la comunità si chiede se anche questa ennesima morte poteva essere evitata.

Circa dieci giorni fa, il 27 maggio, sempre a Corigliano Rossano, in contrada Zolfara un 37enne è spirato in attesa di un’ambulanza che è arrivata in ritardo e anche in questo caso senza medico a bordo.