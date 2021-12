Montepaone, workshop “Naturium”: purificare l’aria per rendere più sicuri gli ambienti indoor

Esposti studi accademici, ricerche scientifiche e prodotti tecnologici basati sulla tecnologia “GHA” a ioni d’argento, lampade Uvc e ad ozono.

La qualità dell’aria che respiriamo e la sicurezza degli ambienti indoor al centro dell’attenzione del progetto culturale “Naturium”. Un tema di grande attualità che i responsabili del sodalizio hanno approfondito a Montepaone con un breve workshop informativo sull’efficacia dei purificatori d’aria, in particolare quelli a effetto antibatterico e virucida con l’utilizzo congiunto di ioni d’argento, lampade Uvc e ad ozono.

Di notevole interesse, per “Naturium”, la recente attività di valutazione svolta presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova che ha certificato l’efficacia antivirus Sars-Cov-2 del trattamento a marchio “G.H.A.” sulle superfici. Le analisi condotte dall’ateneo veneto, firmate dalla professoressa Maria Cristina Parolin, testimoniano un abbattimento fino al 98 per cento della carica virale su superficie con trattamento “G.H.A.” dopo due ore di osservazione (dopo soli 15 minuti è già più che dimezzata).

Una tecnologia poi applicata dalla stessa azienda alla linea di prodotti “SilverPlus” con filtro antibatterico agli ioni d’argento Ag+, lampada Uvc da 9W e lampada a ozono da 25W temporizzata, per grandi ambienti fino a 220 metri cubi. Apparecchi disponibili anche nelle versioni per ambienti piccoli (“SilverBlow” fino a 60 metri cubi) e medi (“SilverLight” fino a 100 metri cubi).

“Il progetto Naturium è da sempre molto attento ai temi della salute e del benessere, con grande rispetto e attenzione per le ricerche scientifiche e tecnologiche certificate in ambito accademico – spiega una nota del sodalizio culturale. – Migliorare la qualità dell’aria, eliminando dai locali chiusi, o con scarsa possibilità di areazione, polveri sottili, pollini, virus e batteri è, certamente, un ottimo metodo di supporto alle azioni di contrasto poste in essere a tutti i livelli per superare l’attuale fase emergenziale, senza mai dimenticare la regola fondamentale del vaccino come prima, essenziale e più importante arma di contrasto alla pandemia”.

Una vasta esposizione di prodotti "GHA" agli ioni d'argento (non solo purificatori d'aria, ma anche pentole, accessori e macchine da espresso) è stata presentata presso l'Urban Market di Montepaone Lido