Volley, sconfitta in tre set per il Soverato in trasferta a Perugia

Sconfitta in tre set per il Soverato nella trasferta pre natalizia di Perugia contro la corazzata Bartoccini. Un ko che lascia le calabresi a dodici punti in classifica. Era una trasferta molto difficile per le ragazze di coach Guidetti che ha dovuto fare a meno delle due straniere ormai andate via.

Mentre, però, per quanto riguarda la lettone Jurdza che la società ha preferito lasciare andare per motivi tecnici, la statunitense Okenwa non si é presentata alla partenza per la trasferta di Perugia. Una scelta di certo irrispettoso e alquanto vergognosa da parte della giocatrice di colore che ha letteralmente abbandonato Soverato senza salutare nessuno.

Un comportamento scorretto che non merita nemmeno di essere commentato. La società é già alla ricerca di giocatrici che siano all’altezza per indossare la maglia biablncorossa e dare tutto in campo. Un Soverato dunque in emergenza ben poco poteva fare contro le più quotate avversarie.

In ogni caso le ragazze di Guidetti hanno giocato come sempre a testa alta e lottato su ogni pallone. Passiamo al match. Bartoccini in campo con Ricci al palleggio e Montano opposto, al centro la coppia Bartolini e Athama, schiacciatrici sono Kosareva e Traballi mentre il libero é Sirressi.

Soverato deve fare a meno delle due straniere che ormai non fanno piú parte dell’organico biancorosso. Guidetti schiera Romanin in regia e opposto Zuliani, al centro Guzin e Barbazeni, in banda ci sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio. Per quanto riguarda l’andamento del match, le padrone di casa hanno gestito bene i punti di vantaggio accumulati vincendo i primi due Parziali rispettivamente 25/16 e 25/21.

Nel terzo set Soverato cerca di resistere alle locali e nella prima fase le squadre sono sul 12-12; break delle umbre che si portano sul 17-12 e chiudono gioco e incontro con il punteggio di 25/17 con muro vincente di Kosareva. Bisogna subito girare pagina e pensare subito al prossimo ravvicinato impegno, nel match di Santo Stefano quando al Pala Scoppa sarà di scena Messina, terzo in classifica.

Bartoccini Perugia 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/16; 25/21; 25/17

BARTOCCINI PERUGIA: Massaggi 1, Traballi 8, Atamah 8, Sirressi (L), Lillacci (L) ne, Viscioni 2, Ricci 5, Braida 1, Bartolini 7, Montano 20, Cogliandro ne, Turini ne, Kosareva 14. Coach: Andrea Giovi

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 9, Romanin 2, Coccoli, Tolotti ne, Zuliani 5, Frangipane 9, Orlandi ne, Buffo 5, Guzin 11, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Pasquali Fabio | Galletti Denise

DURATA SET: 24’, 27’, 25’. Tot 1h16’

MURI: Perugia 8, Soverato 4