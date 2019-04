Nota del PD sul finanziamento di € 500.000,00 per la SP 149 Satriano/Cardinale

Apprendiamo dai social di questi ultimi giorni la lieta ed importante notizia secondo cui l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha stanziato Euro 500.000,00 per la sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 149, SATRIANO-CARDINALE.

E’ questa una importante arteria che attraversando boschi di castagni e noccioli, unisce i sopraddetti centri,consentendo così di proseguire più avanti per raggiungere la Trasversale delle Serre. Pertanto il Circolo Pd esprime viva soddisfazione, nella consapevolezza mista ad una positiva speranza,che FINALMENTE la predetta strada,a lavori eseguiti ed ultimati,sia percorribile anche nei mesi invernali, quando spesso, le abbondanti piogge provocano annualmente smottamenti e frane, per cui puntualmente il traffico viene interrotto provocando difficoltà nella circolazione che viene deviata, oltre che spese continue per rattoppare alla meno peggio la carreggiata.

Pertanto pur ringraziando e senza nulla togliere al merito di quanti a vario titolo si sono adoperati per l’ottenimento del positivo risultato,compresi gli attuali Amministratori provinciali,tuttavia non possiamo esimerci ad onor del vero,di sottolineare e ricordare che tale progetto di ristrutturazione e manutenzione parte dal lontano 2016,quando la Provincia di Catanzaro,allora presieduta da ENZO BRUNO, ha proceduto su preciso intervento dell’Amministrazione DROSI,ad inserire la strada SATRIANO-CARDINALE, dove si sono svolti numerosi sopralluoghi anche alla presenza del Consigliere Delegato Francesco Severino, nella mappatura delle strade provinciali,operata dai tecnici del Settore impegnati nell’attività intensiva di monitoraggio che ha raggiunto un attivo esito.Infatti,su un totale di numero 585 tra ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie ricadenti nelle macroaree del Catanzarese-Soveratese e Lametino è stato inserito l’intervento di cui sopra, per un importo di Euro 500.000,00 su un plafond totale e più generale di Euro 15.250.000,00.

Nella lettera trasmessa in data 30 Agosto 2018 al Ministero delle INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ALLA PREFETTURA di Catanzaro,il Presidente Bruno affermava testualmente che”OCCORRE INTERVENIRE CON IMMEDIATEZZA PER RECUPERARE ANNI DI RITARDI NELLA MANUTENZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTUARALE DELLA PROVINCIA SU CUI POGGIA BUONA PARTE DELLA VIABILITA’ INTERNA.DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRATTURE SONO NECESSARI INTERVENTI URGENTI PER METTERE IN SICUREZZA LA RETE VIARIA.”

Oggi che si è ottenuto il finanziamento di 500.000,00 Euro,non si può dimenticare o PASSARE INOSSERVATO,come L’AMMINISTRAZIONE DROSI,in questi 10 anni passati, non sia stata a DORMIRE NE’ A RISCALDARE LA SEDIA,al contrario E’ D’OBBLIGO CONSIDERARE,che nell’ottenimento del finanziamento di che trattasi nulla E’ DOVUTO AL CASO, e nessuno viene a trovarti nel tuo Municipio se non parti giornalmente con sagacia e tenacia alla ricerca delle leggi e delle occasioni più favorevoli a vantaggio della tua popolazione.

Lieti di vedere al più presto l’inizio e lo svolgimento dei lavori,esprimiamo a tutti i migliori auguri…..!!!!

Francesco MERCURIO

Segretario Circolo PD di SATRIANO