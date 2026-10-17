Notte di terrore a Catanzaro Lido: folle inseguimento sul lungomare e aggressione ai poliziotti. Tre agenti feriti e un arresto

​Una notte di pura tensione ha scosso il quartiere di Catanzaro Lido, dove una normale attività di controllo del territorio si è trasformata in un vero e proprio action movie ad alto rischio, culminato in un drammatico scontro sulla spiaggia. Il bilancio finale è pesante: tre agenti delle Volanti della Questura di Catanzaro feriti e un uomo tratto in arresto dopo una fuga disperata.

​La dinamica: dall’alt dei lampeggianti alla fuga sul litorale

​Tutto è iniziato nel cuore della notte, quando gli operatori della Polizia di Stato hanno intercettato un’automobile sospetta. Il veicolo, infatti, era stato precedentemente segnalato in relazione ad alcuni furti messi a segno di recente sul territorio.

​All’intimazione dell’alt da parte degli agenti, anziché accostare, il conducente ha deciso di rischiare il tutto per tutto: ha pestato sull’acceleratore, dando il via a una folle corsa a tutta velocità lungo il lungomare e le strade del litorale catanzarese, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica con manovre altamente pericolose.

​La colluttazione sulla sabbia e l’arresto

​Braccato dalle pattuglie, l’automobilista ha tentato un’ultima mossa disperata per sfuggire alla cattura. Ha abbandonato l’auto lungo la strada e ha cercato di dileguarsi correndo a piedi verso l’arenile, sperando di sfruttare il buio e la sabbia per far perdere le proprie tracce.

​I poliziotti non si sono però dati per vinti e lo hanno raggiunto in pochi istanti sulla spiaggia. A quel punto, vistosi braccato, il fuggiasco si è scagliato con inaudita violenza contro gli operatori, dando vita a una colluttazione furiosa sulla sabbia.

​Grazie alla professionalità e alla determinazione degli agenti, l’uomo è stato infine ridotto all’impotenza, immobilizzato e tratto in arresto.

​Le conseguenze giudiziarie e sanitarie

​Per i tre poliziotti coinvolti nello scontro si è reso necessario il ricorso alle cure mediche: per loro le prognosi rilasciate dal personale sanitario variano tra i 10 e i 15 giorni.

​Il conducente, le cui generalità non sono state rese note, si trova ora a dover rispondere di accuse gravissime davanti all’autorità giudiziaria:

​Resistenza a pubblico ufficiale

​Fuga pericolosa

​Lesioni personali aggravate

​Un episodio che riaccende i riflettori sull’importanza dei controlli notturni e sul quotidiano, complesso lavoro delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza cittadina.