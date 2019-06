Riceviamo e pubblichiamo: Cosa spinge un gruppo di persone di Soverato ad unirsi per lanciare un monito propositivo per la propria comunità e per il luogo in cui vive? La totale assenza di dibattito politico in città e in Consiglio comunale nonostante la rappresentanza folta e “attiva” di tutti i partiti e i movimenti schierati nello scenario nazionale.

Un’assenza senza dubbio preoccupante, non solo per i cittadini, che non godono di opportunità partecipative ma anche per chi amministra, perché perde occasioni utili per comunicare orientamenti, progetti e scelte. Da questa fotografia della situazione politica locale parte il progetto SOVERATO + che mira a stimolare il dialogo ed il confronto sui temi politici più importanti per chi ancora popola la nostra Calabria e anima quotidianamente il soveratese. I cittadini, gli amministratori locali e i soggetti politici attivi interessati saranno coinvolti in incontri e tavole rotonde pubbliche al fine di un confronto sincero e costruttivo su temi specifici e “caldi” delineati dall’acronimo PIU’, che vuole enfatizzare le seguenti parole-chiave:

Soverato + ….. Pulita, Popolosa, Popolare

Soverato + ….. Internazionale, Interconnessa, Innovativa

Soverato + …… Umile, Unita … Unica

“Soverato + “ è uno strumento politico in mano al cittadino per: conoscere lo status quo delle cose e partecipare; formulare suggerimenti al fine di rafforzare l’azione politica già attuata; proporre soluzioni diverse o innovative che nascono dalla propria esperienza diretta sul territorio, o di lavoro o di vita.

Rispondere al nostro appello vuol dire dare vita ad una Soverato + presente!

Caridi Vincenzo

Curatola Pietro

Infusino Francesco

Mancini Pietro

Procopio Pino

Rattà Francesco

Rotondo Francesco

Salatino Emanuele

Taverniti Remo