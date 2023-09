Precipita con l’auto in un burrone, 18enne in gravi condizioni

Un ragazzo di 18 anni, P.F., è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in contrada Torre del Comune di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia.

Secondo quanto emerso il giovane, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è precipitato in un burrone per circa 20 metri.

Sul posto, dopo l’arrivo del 118, è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il diciottenne all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Le sue condizioni sono ritenute critiche.