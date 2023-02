Prosciutto cotto richiamato per allergeni. Coinvolti i supermercati Carrefour, Eurospin e In’s

Si focalizza sui prodotti la lente dei controlli del ministero della Salute per la sicurezza alimentare. Dopo la morte a Milano di una ragazza allergica di 21 anni, al termine di una cena fuori che si era conclusa con un tiramisù vegano il quale sembra contenesse però tracce di proteine di latte, aumentano sul sito web del dicastero i prodotti richiamati per rischio presenza allergeni.

Oggi il ministero della Salute, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato alle allerte dei prodotti pericolosi o non idonei alla vendita, il richiamo precauzionale e volontario da parte del produttore di un altro lotto di prosciutto cotto alta qualità venduto con i marchi

La Bottega del Gusto di Eurospin, Il Mercato di Carrefour e Sapori Genuini di In’s Mercato per la presenza di soia non dichiarata in etichetta. I prodotti interessati sono venduti in tranci da 750 grammi, con il numero di lotto L230559 e i termini minimi di conservazione 09/04/2023,Sapori Genuini, 11/04/2023, Il Mercato, e 24/04/2023, La Bottega del Gusto.

Il prosciutto cotto richiamato è stato prodotto per le catene della distribuzione dall’azienda Motta Srl nello stabilimento di via Capuana 44 a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Il richiamo ha interessato alcuni punti vendita Carrefour, Eurospin e In’s. Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la possibile presenza di soia dove in etichetta non è indicata la presenza della pianta come ingrediente.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche o intolleranti alla soia a non consumare i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti oggetto del richiamo.