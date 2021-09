Ragazza sbranata, a Satriano la minoranza abbandona l’aula consiliare

“Durante il Consiglio Comunale di oggi (ieri… ndr) i rappresentanti dei due gruppi di minoranza Orizzonte 2030 per Satriano e Progetto Civico per Satriano hanno chiesto di anteporre al dibattito tecnico/politico dell’approvazione del Rendiconto 2020 e del Bilancio previsionale, il confronto aperto sul tema dell’abbandono del territorio, una questione molto più importante per il futuro di Satriano e di tutto il comprensorio anche alla luce del recente e tragico evento accaduto nella pineta di Montefiorino.

I rappresentanti della parte di maggioranza, per scelta non condivisa del Presidente del Consiglio Comunale, hanno rifiutato il confronto su questo tema continuando a percorrere la strada oscura e poco chiara del silenzio. Per questa motivazione tutti i rappresentanti della minoranza, uniti, hanno abbandonato l’Aula.

La nostra richiesta non ascoltata!

Avremmo voluto evidenziare le responsabilità che ognuno di noi deve saper assumere (politici, istituzioni e società civile ). Avremmo parlato di scelte, per noi non condivisibili, prese o non prese da questa amministrazione, che avrebbero in caso contrario potuto contrastare in parte l’abbandono della nostra Montagna e quindi rendere più difficile il verificarsi di un evento così tragico. Avremmo voluto, alla luce degli errori commessi da parte di tutti, stimolare un confronto sulla strada più giusta da percorrere insieme al fine di valorizzare le aree urbane, periurbane e forestali.

Avremmo voluto ascoltare tutti i Consiglieri di maggioranza per essere informati sulle proprie prospettive e idee capaci di contribuire ad arginare il fenomeno dell’abbandono e rendere la nostra montagna un luogo più sicuro e inclusivo. Avremmo voluto poter informare tutti i cittadini al fine di renderli partecipi e più attivi. Avremmo voluto parlare anche dei compiti e delle responsabilità (per ciò che è accaduto) non solo della politica ma anche degli organi di controllo del governo del territorio.

Avremmo voluto democraticamente cercare di non lasciare che tutto continui ad accadere nel silenzio e nell’indifferenza di una classe dirigente che non ha mai voluto accettare proposte nè consigli chiudendosi, ancora una volta nel più vergognoso dei silenzi.

Prossimi passi.

Data l’importanza degli argomenti ed il non ascolto di questa classe di giovani amministratori, in armonia con l’altro gruppo di minoranza, abbiamo deciso di incontrare i cittadini. Vi comunicheremo al più presto giorno e ora dell’incontro pubblico”. Lo rende noto con un post su Facebook il gruppo di minoranza Orizzonte 2030 per Satriano. (Foto della Gazzetta del Sud)