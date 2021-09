Soverato, anziano malato di Alzheimer ritrovato dopo alcune ore di ricerche

E’ stato ritrovato nella tarda serata di ieri, Gabriele Voci, anziano di 77 anni, residente in via Aldo Moro a Soverato, scomparso nel nulla per alcune ore. Indossava jeans e una maglietta a strisce blu e bianche.

L’anziano soffre di Alzheimer. I familiari, preoccupati, hanno allertato le forze dell’ordine e mobilitato i canali social nell’intento di capire chi lo avesse intravisto. Grazie all’aiuto anche all’aiuto di numerosi cittadini che lo hanno cercato sin da subito e alla collaborazione di Cisiom, Edelweis, Protezione Civile, Gabriele Voci è stato rintracciato in poche ore, anche se in stato confusionale, nei pressi del fiume Ancinale.