Indignazione e sconcerto in provincia di Bari, dopo la scoperta che a causare la morte di un gattino randagio sarebbe stato il gesto fatto per gioco da una ragazza che lo avrebbe spinto in una fontana per un video social.

È accaduto ad Alberobello dove il cucciolo di micio di nome Grey, appartenente a una colonia felina che si era stabilita nel centro della cittadina, veniva accudito da una commerciante del posto. (Fanpage)