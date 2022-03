Residenza MigraMenti al Teatro di Badolato, aperte le iscrizioni per la tre giorni di workshop “Musica è gesto”

Quando un’emozione si lega a un suono e perché? Come ascolta il cuore? Il mio corpo reagisce o agisce? È a queste e a tante altre domande che cercherà di rispondere il workshop “Musica è gesto” che si svolgerà dal 25 al 27 marzo prossimi al Teatro Comunale di Badolato. La tre giorni si inserisce nel cartellone delle attività proposte dalla residenza MigraMenti, il progetto gestito dalla compagnia Teatro del Carro Pino Michienzi e sostenuto dal Mic, dalla Regione Calabria e dal Comune di Badolato, in collaborazione con il Centro di produzione nazionale della danza Virgilio Sieni.

Condotto da Gianluca Chiera e Luca Mazzei, il workshop si concentrerà sull’interpretazione scenica come risultato della sincronizzazione di matrici interiori, seguendo le quattro macro aree principali: ascolto, movimento, immaginazione, espressione. Attraverso esercizi corporei e meditativi mirati, si creerà una partitura fisica attraverso i suoni per dare una forma reale a un’emozione o a un sentimento. L’intera proposta formativa mirerà ad attivare quegli aspetti spesso dati per scontati, o non considerati, a migliorare le capacità di ascolto attraverso stimolazioni sonore, a risvegliare attraverso la musica le connessioni tra i diversi organi percettivi e comunicativi e ottimizzare la mentalizzazione delle emozioni ricevute esternando azioni creative innate. In definitiva, fornire strumenti per poter raccontare con il nostro corpo. Gli strumenti forniti e le competenze acquisite mirano a completare e rendere più originale il lavoro interpretativo scenico.

Gianluca Chiera è strumentista internazionale in celebri gruppi etnici e orchestre di fiati. Ha associato gli studi accademici di alta formazione in canto lirico e ha vinto concorsi internazionali. Si è formato presso l’Accademia di Belle Arti in scenografia e regia; corpo, maschera e mito; il corpo in scena. Con varie compagnie e attori di spicco ha allestito stagioni teatrali in qualità di regista, scenografo e light designer: ha firmato La Traviata per teatri e istituti scolastici in progetti divulgativi. Ha dato Aida e Carmen al Taranto Opera Festival 2021. Collabora con il Columbus Center di Toronto (Canada) e con illustri maestri in masterclass di alto perfezionamento di canto e comprensione del testo drammaturgico.

Luca Mazzei è attore specializzato in linguaggio del corpo, regista di opera lirica oltre che cantante lirico, di formazione artistica multidisciplinare, dedica una particolare attenzione ad un lavoro psico-fisico di consapevolezza interiore attraverso la comunicazione non verbale attuata dal movimento gestuale, e quindi, dalla pedagogia teatrale. Ai lavori artistici di carattere operistico e teatrale svolti sia in Italia che all’estero, associa laboratori di consapevolezza attraverso il movimento corporeo e svolge attività di divulgazione nelle scuole sul valore pedagogico dell’arte, sul suo processo cognitivo-sensoriale ed emotivo della persona.

Il workshop che si terrà dal 25 al 27 marzo 2022 al Teatro Comunale di Badolato si rivolge ad attori, cantanti lirici, musicisti, registi, danzatori, creativi e artisti in genere. Sono aperte le iscrizioni.